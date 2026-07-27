Россия нанесла удар по логистике Украины

Российские военнослужащие ударили по логистическому центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кривом Роге в Днепропетровской области. Об этом журналистам сообщило Минобороны.

Удар, как отметили в оборонном ведомстве, наносился беспилотниками типа «Герань-4 Сикер».

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что «Герань-4 Сикер» способна лететь на высоте, недоступной для украинских зенитных ракетных комплексов и дронов-перехватчиков.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные ударили по цехам производства беспилотников большой дальности, используемых ВСУ для атак по России. Кроме того, атака пришлась и на места хранения украинских беспилотников.