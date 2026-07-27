Удары по Ростовской области, приведшие к гибели двух человек, были нанесены Вооруженными силами Украины из приграничных районов. Об этом рассказал aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Сегодня ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке, было уничтожено около 50 БПЛА. В результате нападения в Ростове-на-Дону погибли два человека, восемь получили ранения. Повреждены многоквартирные и частные дома, а также соцучреждение. При этом пожар, возникший на территории складских помещений площадью 400 кв. м, был оперативно ликвидирован.

«Удары по приграничным регионам наносятся с Днепропетровской, Харьковской, Сумской области, территории пока еще подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики», — пояснил генерал-майор Сергей Липовой.

Он также отметил, что каждый старт дронов не остается незамеченным.

Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов отметил, что перед Вооруженными силами Украины стоит задача «зацепить российский город и отчитаться об этом».