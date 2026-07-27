Срок окончания СВО — один из самых популярных вопросов военным экспертами, а также один из частых запросов интернет-поисковикам. Как сообщает «Царьград», в действительности ответ на него уже давали в прошлом.

Предсказания Достоевского

Вооруженный конфликт России и Украины был описан писателем Федором Достоевском в «Дневнике писателя» в 1877 году. В своих заметках знаменитый автор предсказывал, что освобожденные Москвой славянские народы, в том числе украинцы, вместо благодарности проявят ненависть.

Ключевым событием того времени была Русско-турецкая война. Победу праздновала Россия, войска которой в 1877 году взяли Измаил, утраченный после Крымской войны. Украинские губернии активно участвовали в войне и делали это добровольно.

Достоевский предупреждал, что славянские народы «воткнут нож в спину России» и детально описывал механизм предательства: о попытках переписать историю, найти покровительства у Европы и об интригах, под которыми можно понять «заигрывание с НАТО». Говорил писатель и о клевете на Россию, и о том, что свою роль в этом всем сыграет Великобритания.

Но все же писатель был настроен оптимистично. Рассуждая о том, как оклеветана Россия, он подчеркивал, что «никакой туман не устоит против лучей правды». Славяне поймут, что жить можно только в союзе с Москвой, а основой братской связи послужит общая вера и то, что за славян не раз проливалась русская кровь.

«Поймут когда-нибудь даже и народы славянские всю правду русского бескорыстия, а к тому времени восполнится и духовное их единение с нами», — писал Достоевский.

Прогноз Уоткинса

Однако не только русский классик предвидел конфликт России и Украины. В 1978 году британский журналист Лесли Уоткинс выпустил роман «Неразорвавшийся человек». Произведение предвосхитило конфликты в Крыму и на украинской территории.

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Автор черпал детали из интервью с эмигрантами. Возможно, по этой причине в книге описывается «типичный кошмар» европейца именно таким образом: Россия переходит в наступление после многих лет изоляции, аннексирует Крым и оккупирует Восточную Украину. Журналист скрупулезно описывал, как Москва ведет гибридную войну без линии фронта и пытается дестабилизировать Запад, поддерживая прокси-конфликт в Сирии. В Европу устремляется поток беженцев, она оказывается на грани коллапса, а внутренняя политическая борьба в Великобритании достигает апогея. Телеканал отмечает, что автор почти ни в чем не ошибся — лишь с той поправкой, что гибридную войну против России ведет Запад.

Однако этим параллели не ограничиваются. Например, один из персонажей, названный как «человек из Кремля», рассуждает о том, что из-за страха эскалации Запад не ответит на ядерную угрозу со стороны РФ. После начала СВО в 2022 году книгу даже снабдили актуальным описанием, подчеркнув поразительное сходство.