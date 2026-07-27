Эксперт раскрыл, откуда ВСУ могли массированно атаковать Удмуртию

ВСУ могли атаковать Удмуртию с территории России за счет использования «спящих ячеек». Об этом News.ru заявил военный эксперт Константин Сивков.

Он усомнился, что российский регион атаковали с территории стран Балтии или Финляндии из-за расстояния. По его словам, удары совершались либо с территории России, либо Украины.

«Смотря какие дроны использовались. Если они были небольшие, то их могли и у нас запустить «спящие ячейки». Если это была массированная атака беспилотниками с большим радиусом действия, то, вероятнее всего, наносили удары с Украины», — сказал Сивков.

До этого глава региона Александр Бречалов заявил, что силы противовоздушной обороны отражают самую массированную за последнее время атаку украинских беспилотников на объекты в Удмуртии.

По его словам, силы ПВО уже сбили несколько дронов ВСУ, однако опасность сохраняется. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.