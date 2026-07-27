Украинское военно-политическое руководство сознательно бросает на харьковское направление «пушечное мясо» и впоследствии собирается «пожертвовать» Харьковом. Как сообщает aif.ru, об этом рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников.

По словам эксперта, из-за нехватки личного состава украинское командование вынуждено формировать крайне разношерстные и небоеспособные отряды. Для этого Киев со всей страны собирает тех, кто в обычных условиях был бы немедленно комиссован — людей с ранениями, хроническими заболеваниями, заключенных. ТЦК работают круглосуточно и вылавливают мужчин «как саранчу».

Отмечается, что колоссальные потери ВСУ на харьковском участке фронта носят системный характер. По мнению Иванникова, Киев сознательно сделал харьковское направление второстепенным, сосредоточив все усилия на удержании Донбасса.

«Харьковская область является русским регионом с русскоязычным населением, которое презираемо киевским режимом и националистами. Люди не планируют изучать украинский язык и отказываются от него. Поэтому Зеленский принял решение пожертвовать Харьковом, оставить его как вторичный регион для обороны и обрек всю группировку ВСУ в Харьковской области на системное медленное уничтожение», — заявил советник.

Иванников прогнозирует, что в скором времени украинским боевикам придется прекратить борьбу за Харьков. Удерживать крупный город будет попросту некем, а линия фронта уже сейчас находится в критическом состоянии.