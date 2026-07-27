Военная техника НАТО движется у границы России

Министерство обороны Литвы сообщило о передвижении военной техники НАТО по маршруту Калвария — Казлу-Руде на юго-западе страны вблизи границы с Калининградской областью, говорится в заявлении ведомства. Передислокация союзных войск названа регулярной частью деятельности альянса, направленной на укрепление обороноспособности Литвы. Усиление интенсивности движения солдат и техники отмечено в районе Сувалкского коридора.

© Vincent Jannink/Sipa USA/TACC

Сувалкский коридор — сухопутный участок длиной около 100 км вдоль границы Польши и Литвы. Он соединяет страны Балтии с остальными членами НАТО и разделяет Белоруссию и Калининградскую область России.

В Минобороны Литвы подчеркнули, что перемещение техники является плановым и не связано с конкретными угрозами. Однако в последние дни интенсивность передвижения заметно возросла.

На фоне напряженности в регионе НАТО регулярно проводит учения в странах Балтии. Литва, Латвия и Эстония неоднократно заявляли о необходимости усиления восточного фланга альянса.

В Кремле ранее называли усиление военного присутствия НАТО у границ России угрозой национальной безопасности. Москва обещала принимать ответные меры для защиты своих интересов.

Генерал Парыляк: НАТО наращивает число военных и техники у Сувалкского коридора

В июне 2026 года НАТО уже проводило учения в Литве с участием более 5 тыс. военных. Кроме того, в июле США перебросили в регион дополнительные подразделения в рамках укрепления восточного фланга после обострения конфликта с Ираном.

Европа готовит войну с Россией без уверенности в нападении Москвы.