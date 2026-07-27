В Марий Эл режим беспилотной опасности действовал более шести часов
Режим беспилотной опасности, объявленный на территории республики Марий Эл минувшей ночью, действовал более шести часов, следует из данных региональной системы оповещения РСЧС.
Беспилотная опасность была объявлена в 02:19 мск, а в 08:51 мск она была отменена.
"В Республике Марий Эл объявлен отбой беспилотной опасности", - говорится в сообщении в региональном канале системы в "Максе".
Согласно подсчетам ТАСС, сделанным на основе данных РСЧС, беспилотная опасность объявлялась на территории Марий Эл 10 раз с начала текущего месяца.
Ранее сообщалось, что беспилотную опасность отменили также в соседней с Марий Эл Чувашии. Кроме того, согласно данным Росавиации, возобновлена работа аэропорта Чебоксары - ближайшего к Марий Эл на период реконструкции аэропорта в столице республики Йошкар-Оле.