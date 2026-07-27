Зеленский заявил, что запуск ПВО украинского производства наладят нескоро

Владимир Зеленский заявил, что запуск собственного производства ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и создание национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны не произойдут в ближайшее время. Его слова приводит "Страна".

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По его словам, Киев движется к созданию собственной системы защиты воздушного пространства, однако этот процесс связан с длительными согласованиями и техническими процедурами.

"Конечно, мы движемся к созданию собственной системы противовоздушной и противоракетной защиты. Но на это потребуется время", — заявил Зеленский.

Он отметил, что ранее президент США Дональд Трамп договорился о разрешении на производство ракет для комплексов Patriot на территории Украины. Однако между принятием решения и реальным запуском производства проходит значительный срок.

"Это не так, что сегодня мы приняли решение, завтра здесь уже работает техническая группа, через неделю мы начали производство, а ещё через несколько месяцев у нас на складах будет стоять таких ракет. Се ля ви. Нет, всё работает не так. Просто так этого не происходит", — сказал Зеленский.

Ранее западные эксперты и СМИ сообщали, что создание производства перехватчиков для систем Patriot может занять несколько лет.