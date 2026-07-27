Зеленский поставил две задачи новому руководству ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал две главные задачи, выполнение которых позволит новому руководству ВСУ сохранить свои посты, сообщает телеканал Sky News.

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Главным вызовом Зеленский назвал мобилизацию. Он отметил, что необходимы новые пути и подходы, сплоченность между оборонным ведомством и военным руководством.

Этой же причиной он объяснил увольнения Михаила Федорова и Александра Сырского. По словам Зеленского, у министра обороны и главнокомандующего ВСУ наблюдались трудности с диалогом.

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В качестве второй важной задачи для нового военного руководства он отметил укрепление ПВО, обратив особое внимание на дефицит противоракетных систем.

Ранее Зеленский упоминал нехватку взаимодействия с ВСУ как причину отставки министра обороны Федорова. Он добавил, что оборонное ведомство и командование украинской армии должны ежедневно работать вместе.