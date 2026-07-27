Зеленский поставил две задачи новому руководству ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал две главные задачи, выполнение которых позволит новому руководству ВСУ сохранить свои посты, сообщает телеканал Sky News.
Главным вызовом Зеленский назвал мобилизацию. Он отметил, что необходимы новые пути и подходы, сплоченность между оборонным ведомством и военным руководством.
Этой же причиной он объяснил увольнения Михаила Федорова и Александра Сырского. По словам Зеленского, у министра обороны и главнокомандующего ВСУ наблюдались трудности с диалогом.
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В качестве второй важной задачи для нового военного руководства он отметил укрепление ПВО, обратив особое внимание на дефицит противоракетных систем.
Ранее Зеленский упоминал нехватку взаимодействия с ВСУ как причину отставки министра обороны Федорова. Он добавил, что оборонное ведомство и командование украинской армии должны ежедневно работать вместе.