Российские военные сорвали попытку украинской контратаки в районе поселка Хотень в Сумской области. Об этом в «Макс» сообщает канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север» ВС РФ.

ВСУ предприняли попытку контратаки возле поселка в Сумском районе силами штурмовой группы 225-го отдельного штурмового полка.

«Выдвижение личного состава Вооруженных сил Украины было своевременно вскрыто разведкой, а украинские националисты уничтожены в результате комплексного огневого воздействия», — отмечается в публикации.

Отмечается, что в Сумском районе штурмовики ВС РФ продвинулись на 21 участке. Не прекращаются стрелковые бои в Рыжевке, Писаревке, Марьино, Новой Сечи и Хотени, окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.