В часть Крыма отсутствует возможность подачи электроэнергии из-за новых атак ВСУ

Возможность подачи электроэнергии отсутствует в части населенных пунктов Республики Крым из-за новых атак ВСУ на объекты энергоснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".

"Объекты электроснабжения вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ. Отсутствует возможность подачи электроэнергии в часть населенных пунктов полуострова. Сложная обстановка на северо-западе, востоке и юге Крыма", - говорится в сообщении компании в "Максе".

Отмечается, что на территории Крыма действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Энергетики круглосуточно ведут работы.

На Крымском полуострове из-за ударов ВСУ наблюдаются перебои в логистике, электро- и водоснабжении, обеспечении топливом. Власти Республики Крым и города Севастополя приняли решение о введении с 26 июня регионального режима чрезвычайной ситуации для решения экономических вопросов.

Ситуация с энергоснабжением в регионе остается сложной, однако все стратегически важные объекты региона, такие как больницы, службы экстренной помощи и объекты инфраструктуры, работают штатно, сообщал председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.