Зеленский назвал главную задачу нового руководства армии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной задачей нового руководства армией станет усиление насильственной мобилизации. Об этом он рассказал в интервью Sky News.

«Главный вызов — мобилизация. Нам нужен новый подход, новые шаги. Возможно, не очень быстрые и не радикальные, но, чтобы найти способ это сделать, мне нужно единство между Министерством обороны и военным командованием», — рассказал Зеленский.

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По его словам, отсутствием единства между командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Министерством обороны объясняется увольнение Михаила Федорова и Александра Сырского с позиций министра и главкома соответственно.

Ранее Зеленский призвал Запад как можно быстрее оказывать помощь и поддержку после российских ударов по украинским портам.