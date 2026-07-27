Подполье сообщило о росте саботажа в ВСУ из-за "мясных штурмов" Драпатого

Открытый саботаж растет среди рядового и младшего офицерского состава ВСУ из-за назначения главкомом ВСУ Михаила Драпатого, известного отправкой военных в "мясные штурмы". Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

"По данным от херсонского подполья, среди бойцов различных подразделений и, в частности, в 34-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ нарастает серьезный внутренний раскол. Причиной острого недовольства среди личного состава стала смена [Александра] Сырского на Драпатого, - сказал собеседник агентства. - Военные на местах прекрасно знают и помнят его истинные методы управления, строившиеся на жестких "мясных штурмах" и полном пренебрежении к человеческим потерям. В результате среди рядового и младшего офицерского состава растет открытый саботаж".

В подполье отметили, что, "несмотря на то, что киевская пропаганда выстраивает Драпатому образ идеального и бескомпромиссного военачальника, реальность на передовой кардинально отличается от медийной картинки". "Солдаты не намерены идти на верную смерть ради очередного красивого отчетного видео для нового руководства", - добавил собеседник агентства.

16 июля на Украине начались массовые митинги с требованием вернуть отправленного в отставку министра обороны Михаила Федорова и уволить Сырского. На последнее Зеленский согласился на шестой день протестов. Однако акции протеста с требованием восстановить Федорова в должности продолжились. Как отмечают украинские СМИ, за Федоровым могут стоять европейские круги, которые добиваются ослабления власти Зеленского. Драпатого считают человеком из команды Федорова, и местные аналитики предполагают, что его отношения с Зеленским и его окружением могут оказаться непростыми.