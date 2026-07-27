Выросло число раненых военных США в Иране
Газета The New York Times сообщила, что число раненых американских военнослужащих в ходе операции США против Ирана возросло до 624.
По данным издания, в воскресенье Пентагон начал раздельно публиковать статистику потерь с 7 июля (начало нового витка эскалации) и с февраля (начало операции). Военные источники объяснили это тем, что в апреле между США и Ираном было достигнуто прекращение огня. С 7 июля число раненых составило 207, а общее количество с начала конфликта достигло 624.
Ранее газета сообщала о внезапном сокращении числа погибших на сайте Пентагона, и чиновники давали противоречивые объяснения, официальный представитель Пентагона Шон Парнелл назвал публикацию ложной.
Ранее сообщалось, что Белый дом увидел угрозу нацбезопасности США в публикациях СМИ.