Выросло число раненых военных США в Иране

Газета The New York Times сообщила, что число раненых американских военнослужащих в ходе операции США против Ирана возросло до 624.

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По данным издания, в воскресенье Пентагон начал раздельно публиковать статистику потерь с 7 июля (начало нового витка эскалации) и с февраля (начало операции). Военные источники объяснили это тем, что в апреле между США и Ираном было достигнуто прекращение огня. С 7 июля число раненых составило 207, а общее количество с начала конфликта достигло 624.

Ранее газета сообщала о внезапном сокращении числа погибших на сайте Пентагона, и чиновники давали противоречивые объяснения, официальный представитель Пентагона Шон Парнелл назвал публикацию ложной.

Ранее сообщалось, что Белый дом увидел угрозу нацбезопасности США в публикациях СМИ.