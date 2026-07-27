Российский министр заявил о выпуске «нештатных изделий» для СВО

Российские заводы выпускают миллионы единиц инновационных изделий для потребностей специальной военной операции (СВО). Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

«Это зачастую нештатные изделия, которые по отдельным решениям Генштаба, министра обороны закупаются армией», — уточнил министр.

Алиханов напомнил, что штатные изделия проходят более широкий цикл испытаний, в том числе с военной приемкой.

Министр заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России полностью покрывают потребности страны в технике и оружии.

«Если говорить про рост (нашего промышленного производства) с 2022 года, с начала боевых действий, — темпы, объемы выпуска продукции по некоторым позициям выросли в 20 с лишним раз», — сказал Алиханов.

В июне генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха сообщил, что с 2022 года выпуск новых российских боевых самолетов вырос в четыре-пять раз.

В мае он же в ходе X съезда Союза машиностроителей заявил, что российские боевые самолеты превзошли вооружение НАТО.