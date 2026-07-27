ВС РФ уничтожили более 10 машин ВСУ в Харьковской области

Российские операторы дронов за прошедшую неделю уничтожили более 10 транспортных средств Вооруженных сил Украины (ВСУ), использовавшихся для ротации личного состава и подвоза продуктов на позиции в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира взвода в составе Вооруженных сил РФ с позывным "Туча".

"Более 10 автомобилей, используемых для ротации боевиков ВСУ в Харьковской области, уничтожены расчетами ударных БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — "Газета.Ru") подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за неделю", — рассказал источник агентства.

По его словам, удары наносились по пикапам, квадроциклам и джипам. Уничтожение техники ВСУ нарушает доставку провизии, боеприпасов и живой силы на их объекты в Харьковской области. На этом фоне снижается и боеспособность украинских формирований, подчеркнул "Туча". 24 июля в российских силовых структурах рассказали, что часть украинских солдат в Харьковской области сдалась в плен Вооруженным силам РФ.

Речь идет о бойцах ВСУ, участвовавших в сражениях за населенный пункт Ивашкино. Последний перешел под контроль российских подразделений в тот же день.