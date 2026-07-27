ПВО сбила два беспилотника над Балаклавским районом Севастополя

Губернатор Михаил Развожаев сообщил об отражении вражеской атаки на Севастополь. По его словам, военные ведут активную борьбу с воздушными целями.

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Они применяют различные средства поражения, включая мобильные огневые группы и стрелковое оружие. В результате боевой работы в небе над Балаклавским районом уже уничтожены два БПЛА противника.

Власти города призвали всех жителей и гостей немедленно покинуть открытые пространства и проследовать в безопасные места. Экстренные службы продолжают мониторинг воздушной обстановки.

Информация о повреждениях на земле и возможных пострадавших не поступала. Ситуация в городе находится под полным контролем военных.