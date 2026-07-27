Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала заявил, что российские войска приближаются к полному освобождению Донбасса.

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По его словам, основные события сейчас разворачиваются именно там, и российские силы уже очень близки к прорыву оборонительных линий и установлению контроля над всей территорией региона. Меркурис также предупредил, что Украина рискует прекратить существование как государство.

Он подчеркнул, что людям, которым небезразлична её судьба, необходимо срочно вступать в диалог с Россией, и нынешнее лето может стать последней возможностью для этого. В противном случае реальная угроза будущему Украины и её выживанию как нации станет неизбежной.

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