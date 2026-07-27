Вооруженные силы (ВС) России приближаются к взятию под контроль всей территории Донбасса. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.

«Думаю, главные события сейчас происходят в Донбассе. Мне кажется, сегодня русские уже очень, очень близки к тому, чтобы прорвать линии обороны и взять весь Донбасс под свой контроль», — признал он.

При этом аналитик предупредил, что Украина может перестать существовать как государство. Меркурис призвал людей, которым небезразлична Украина, вести диалог с Россией, поскольку, по его мнению, нынешнее лето — последняя возможность для этого.

Ранее финансовый аналитик Петер Абелин заявил, что конфликта на Украине можно было избежать при наличии диалога между Россией и Европейским союзом (ЕС). По его мнению, украинский конфликт был создан искусственно и на самом деле является прокси-войной.