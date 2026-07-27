Индонезия получит разработанные совместно с Россией M-346

Военно-воздушные силы Индонезии получат итальянские учебно-тренировочные самолеты (УТС) M-346F Block 20. Об этом пишет Defense News.

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Индонезия заключила контракт с холдингом Leonardo на поставку двенадцати самолетов. Джакарта получит первые УТС в 2030 году.

Итальянский УТС изначально разрабатывали совместно с российским конструкторским бюро имени Яковлева, однако совместную работу прекратили из-за разногласий. Каждая сторона получила документацию на планер, который лег в основу M-346 и российского Як-130.

M-346F позиционируют как легкий истребитель. Самолет получил современный радар, канал передачи данных Link 16 и штангу для дозаправки в воздухе.

В июне стало известно, что опытный образец модернизированного Як-130М совершил первый полет. Доработанный УТС получил радиолокационную станцию, оптико-лазерную систему и бортовой комплекс обороны «Президент-С130».