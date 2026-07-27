Экономия боеприпасов систем ПВО заставила США пропускать иранские ракеты

Американские военные намеренно отказывались от перехвата иранских ракет и дронов ради сохранения дорогостоящих боеприпасов систем ПВО.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на официальных лиц. По их словам, такая стратегия действует с первых дней конфликта.

Командиры ПВО получили приказ не тратить ракеты-перехватчики, если было установлено, что иранский снаряд не угрожает американским силам, не нанесёт значительного ущерба важным объектам и не представляет опасности для союзников в регионе.

В отдельных случаях военные сознательно допускали прямые удары беспилотников по своим базам при условии, что на этих объектах не находился личный состав.

При этом официальные лица признали связанные с такой тактикой риски, но подчеркнули, что данных о жертвах среди американцев или гражданских лиц не поступало.

Ранее The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп отложил планы по усилению военной кампании против Ирана из-за риска истощить запасы ракет ПВО.