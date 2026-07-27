В стране НАТО выступили против передачи Украине систем Patriot

В парламенте Греции потребовали отказаться от передачи Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. С таким призывом выступила партия «Греческое решение», передают «Известия».

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Лидер партии Кириакос Велопулос подчеркнул, что отправка систем Киеву неприемлема и представляет опасность для национальной безопасности Греции.

«Мы сделаем все необходимое внутри парламента и за его пределами, чтобы предотвратить дальнейшую передачу греческих материалов военного назначения», — пообещал он.

Политик сообщил, что уже направил запрос с просьбой предоставить информацию о том, какое именно оружие было передано Украине и в каких количествах, а также сколько средств было потрачено.

Однако, по его словам, правительство Греции отказывается отвечать на его вопросы. Тем не менее Велопулос заявил, что намерен расследовать финансирование вооружения Киева.

«Греческое решение» требует немедленного и полного прекращения любой военной или финансовой поддержки Украины. Ни одна пуля, ни один евро, ни одна ракета не должны покинуть территорию Греции», — заключил он.

Ранее стало известно, что страны НАТО и Европейского союза (ЕС) усилили давление на Грецию, добиваясь передачи Украине ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.