ВСУ нанесли массированный удар по российскому городу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Белгороду. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

По его данным, атака длится более часа. На фоне этого в городе прогремели десятки взрывов, также начались пожары.

Местные власти пока не комментировали ситуацию. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

В ночь на 25 июля Белгород и Белгородская область оказались под массированной атакой беспилотников ВСУ. В результате ударов пострадали люди, также сообщалось о повреждении многоквартирного дома в микрорайоне «Улитка».