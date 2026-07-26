По имеющимся данным, 26 июля беспилотники «Герань-4» ВС РФ поразили завод «Интерформ» в Днепропетровской области. Расположенное в Синельниково предприятие ООО «Интерфом» выпускало продукцию для беспилотников киевского режима.

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Сегодня же был нанесен удар беспилотниками «Герань-4» по складским помещениям в Чернигове. Уточняется, что боевики ВСУ использовали их для хранения и накопления материальных средств, в том числе дронов и их компонентов.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ ударили по местам сборки и хранения БПЛА в Киеве, где ежемесячно производили около тысячи беспилотников. По информации российского оборонного ведомства, на объекте работали специалисты украинско-американской компании. Там производили БПЛА различного типа, в том числе ударные AQ-400 «Scethe» («Коса»), AQ-100 «Bayonet» («Штык») и разведывательных RQ-100 «Scout» («Скаут»).

Также сообщалось, что ВС РФ ударили реактивным беспилотником «Герань» нанесли удар по объекту железнодорожной инфраструктуры и подвижному составу на станции Гавриловка Харьковской области. Железнодорожный состав доставлял грузы для нужд ВСУ. Помимо этого, была атакована электрическая подстанция в населенном пункте Бурынь Сумской области. Объект украинской энергетики выведен из строя.