Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) на добропольском направлении жаловался, что умирает от жажды. Об этом сообщил РИА Новости пленный военнослужащий 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский.

Он отметил, что после отступления из Курской области его бригаду перебросили на добропольское направление. По словам собеседника агентства, военнослужащим доставляли полуторалитровую бутылку раз в три дня. Халковский заявил, что его сослуживец был готов пить мочу из-за нехватки воды.

Ранее украинский военнопленный 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Линник рассказал, что бойцы ВСУ на передовой пили мочу из-за плохого снабжения провизией. Он отметил, что посылки с банками тушенки и бутылками воды им сбрасывали с помощью беспилотника раз в четыре-пять дней, при этом из-за большой высоты бутылки с водой сразу разбивались.