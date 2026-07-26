ЦАХАЛ: в Газе устранен командир ХАМАС, ответственный за производство дронов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильскими военнослужащими был устранен командир палестинской радикальной группировки ХАМАС в ходе атаки в центральной части Газы в субботу.

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Соответствующая информация приводится в публикации в телеграм-канале армии еврейского государства.

Отмечается, что командир был идентифицирован как Хамам Эид. В ЦАХАЛ утверждают, что радикал был ответственен за производство дронов.

Кроме того, согласно заявлению представителей израильской армии, в последнее время Эид предпринимал попытку восстановления воздушной сети ХАМАС в нарушение соглашения о прекращении огня.