В Минобороны назвали число сбитых за 12 часов беспилотников

Российские военные успешно отразили массированную атаку беспилотных аппаратов самолетного типа над несколькими регионами страны и акваторией Черного моря.

Дежурные средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 32 украинских дрона, передает РИА «Новости». Атака продолжалась на протяжении всего дня.

«В течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – заявили в Министерстве обороны России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российские военные отразили масштабный налет 328 беспилотников.

Днем ранее дежурные средства ПВО уничтожили 571 украинский дрон над территорией страны.

В середине месяца отечественные системы противовоздушной обороны ликвидировали 252 вражеских аппарата.