Французское издание AgoraVox пророчит Украине очень тяжелые времена в 2027 году. Ситуация может дойти до такого кризиса, что приведет к неконтролируемому падению в штопор.

«Одним из главных козырей киевских властей в конфликте на истощение с Россией остается внешнее финансирование. Украина существует за счет западных — в основном европейских — денег», — говорится в публикации.

При этом, объясняют эксперты, уже в ближайшее время все это может кардинально измениться.

«Зеленского, несмотря на тяжелейшие удары по экономике, это, похоже, не особенно беспокоит. Однако к 2027 году ситуация способна измениться: европейский финансовый поток, питающий украинский бюджет, рискнет превратиться из полноводной реки в пересыхающий ручей», — подчеркивается в статье.

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Сокращение денежных потоков автор связывает с предстоящими выборами в ряде ключевых стран ЕС. Голосования пройдут в Греции, Испании, Италии, Польше, Словакии, Эстонии, а во Франции состоятся президентские выборы.

«Нынешние правящие партии пойдут на выборы с лозунгом, крайне непопулярным среди избирателей, — увеличение оборонных расходов. Население считает, что деньги следует тратить на экономику и социальную сферу, и проголосует за тех, кто придерживается аналогичного мнения», — подчеркивается в материале.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в ходе общения с военными моряками в Санкт-Петербурге заявил, что специальная военная операция обязательно будет завершена победой России. Глава государства подчеркнул, что у него нет никаких сомнений в разгроме противника, а также отметил важность сохранения народного единства после завершения всех боевых действий.