Награжденный морпех заявил Путину о желании подписать контракт с Минобороны

Гвардии старший матрос морской пехоты Каспийской флотилии Виталий Сучков, награжденный 26 июля медалью "За храбрость" II степени, сообщил на встрече военнослужащих ВМФ с президентом РФ Владимиром Путиным о своем намерении подписать контракт с Минобороны РФ и стать профессиональным военным.

"Я был призван в Вооруженные силы в сентябре 2022 года по мобилизации. Без колебаний я встал на защиту Родины. Нахожусь на линии боевого соприкосновения уже практически четыре года и за это время, по словам своих командиров, хорошо освоил новую для себя профессию ракетчика-артиллериста. Сегодня, в день Военно-морского флота, в кругу своих братьев по оружию я хотел бы подписать контракт с Министерством обороны и встать в один ряд с настоящими профессионалами Военно-морского флота. Я хочу, и я буду защищать свою Родину", - сказал старший матрос Сучков, который служит старшим наводчиком расчета боевой машины реактивного артиллерийского взвода 177-го гвардейского отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии.

"Не могу ничего сказать, кроме слов благодарности. Это очень хороший пример, когда человек по мобилизации пришел, но нашел себя. <…> Я вам желаю успехов. Вам спасибо большое", - ответил морпеху-каспийцу Владимир Путин.

Президент России 26 июля в день Военно-морского флота вручил государственные награды служащим ВМФ. Среди награжденных был Виталий Сучков - он получил медаль "За храбрость" II степени за участие во взятии Владимировки и Малиновки.