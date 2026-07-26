Путин: в РФ строится ледокол, способный колоть лед толщиной более 3 мм

Ледокол, который сможет колоть беспрецедентно толстый лед - более 3 м - строится в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ РФ.

"Ну и сейчас строится уже так называемый лидер, который будет колоть беспрецедентно толстый лед в несколько метров. <…> Три с небольшим. Такого в мире вообще нет ни у кого", - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что такого ледокольного флота, как у России, нет нигде в мире.