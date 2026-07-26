«Полное фиаско»: Путин о попытках изолировать Россию в военной сфере

Президент России Владимир Путин заявил, что участие Военно-морского флота РФ в международных учениях наглядно демонстрирует провал попыток изолировать Россию в оборонной сфере. Соответствующее заявление глава государства сделал в День ВМФ во время встречи с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.

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Он подчеркнул, что, несмотря на чувствительность оборонной тематики, у России остаётся большое количество партнёров, готовых к сотрудничеству.

«Вы сейчас сказали о международных учениях, всё-таки это говорит о том, что попытки изолировать Россию даже в такой чувствительной сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско. Есть большое количество стран, дружественно относящихся к России, понимающих те задачи, которые мы решаем с точки зрения обеспечения своей безопасности и укрепления многополярного мира», — сказал Путин.

Президент отметил, что совместные манёвры с участием российских кораблей и подразделений проводятся на регулярной основе и охватывают различные регионы мира.

Путин также напомнил, что ВМФ России продолжает активное развитие и модернизацию, несмотря на внешнее давление. Глава государства выразил уверенность, что расширение международного военного сотрудничества укрепляет позиции России на мировой арене и способствует формированию более справедливой системы международных отношений. Он поблагодарил моряков за службу и вклад в обеспечение безопасности страны.

Встреча с военными моряками состоялась в рамках празднования Дня ВМФ, которое традиционно проходит в Санкт-Петербурге с участием кораблей всех флотов России. В этом году торжества также включали военно-морской парад в акватории Невы. В ходе общения с экипажами президент ответил на вопросы военнослужащих и обсудил перспективы развития флота.

Ранее президент РФ заявил о необходимости направления ресурсов на цели СВО.