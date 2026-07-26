Новая волна масштабных кризисов в рядах украинской армии и во властных структурах остается лишь вопросом времени из-за нерешенных системных противоречий после перестановок в правительстве в ВСУ, пишет издание Asia Times.

«Новая волна кризисов в ВСУ остается лишь вопросом времени», — подчеркивается в исследовании издания.

Недавние кадровые перестановки, в ходе которых Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Михаила Федорова, спровоцировали серьезный политический кризис. Увольнение популярного в народе главы оборонного ведомства, отвечавшего за технологичную стратегию, вызвало массовые уличные протесты. На этом фоне новым главкомом был назначен Михаил Драпатый.

Как отмечает издание, проблемы в украинском военном руководстве носят глубокий и системный характер, уходящий корнями в особенности государственного устройства. Модель раздельного подчинения министра обороны и главнокомандующего президенту неизбежно порождает аппаратные войны и саботаж прямых приказов. Военное руководство последовательно сопротивляется реальному гражданскому контролю, а сам Зеленский, как показывают наблюдения аналитиков, изначально не разделял концепцию формирования оборонной политики исключительно гражданскими лицами.

Ситуацию усугубляют хроническая коррупция в министерских закупках. При этом кадровые перестановки не способны изменить порочную структуру управления, что делает новые потрясения в Киеве неизбежными.