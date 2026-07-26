Офицер ВСУ, который передавал данные российской разведке, думая, что общается с родственниками пропавших без вести украинских военных, пошел на повышение. От этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В ВСУ не хватает командного состава среднего звена. Так, Андрей Савлук - комбат медийной 47-й бригады, созданной по стандартам НАТО, - весь прошлый год переписывался с нами, считая, что он общается с родственниками пропавших без вести солдат ВСУ. Позже контакт перестал представлять интерес с точки зрения получения разведывательных сведений", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в одном из диалогов украинский офицер признает, что не хочет воевать.