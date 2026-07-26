Мендель обрушилась с критикой на Зеленского за хвастовство ракетами

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его заявления об усилении украинской ПВО и производстве ракет-перехватчиков по лицензии.

Мендель заявила в соцсети X, что Зеленский напрасно хвастается, что Украина скоро сможет производить зенитные ракеты для отражения российской баллистики. У России есть не только ракеты, но и другое оружие, которое не могут перехватить средства ПВО.

«Абсолютно НИКТО не говорит об управляемых бомбах, для которых до сих пор нет системы перехвата, способной их остановить или уничтожить», — отметила Мендель.

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По ее словам, Зеленский и его окружение сделают это «темой для обсуждения на восьмом или девятом году войны». К тому времени население Украины может сократиться до 15 миллионов.

Ранее Зеленский заявил, что договорился с Трампом о лицензии на производство на Украине зенитных ракетных комплексов Patriot.