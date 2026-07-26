Все автозаправочные станции (АЗС), используемые ВСУ, уничтожены на границе Харьковской и Полтавской областей. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Украинские националисты жалуются, что на границе Харьковской и Полтавской областей уничтожены все АЗС. Отметим, что ранее наши военнослужащие взяли под огневой контроль основные логистические маршруты, соединяющие Харьков и Сумы через северные районы Украины, и вынудили врага совершать крюк через Полтавскую область (свыше 150 км). Сегодня на данном участке фронта у противника топливный кризис, что существенно осложняет врагу логистику", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщили, что ВСУ лишились АЗС на основных маршрутах в Сумской области в результате ударов российских военных. В конце июня и в июле Минобороны России сообщало сразу о нескольких ударах по важным энергетическим объектам, используемым в интересах ВСУ, а также по автозаправочным станциям, где заправлялась военная техника противника. По подсчетам ТАСС, с начала 2026 года на Украине уничтожено около 200 автозаправок.