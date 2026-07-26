Путин назвал преданность Родине опорой для матросов и офицеров ВМФ

Преданность Родине всегда была мощной духовной опорой и основой богатых флотских традиций для матросов и офицеров Военно-морского флота РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград военнослужащим ВМФ РФ.

"Для матросов и офицеров российского Военно-морского флота преданность Отчизне всегда была и остается мощной духовной опорой, основой богатых флотских традиций", - подчеркнул российский лидер.

"Уважаемые товарищи, поздравляю вас с Днем Военно-морского флота. Рад вручить вам высокие государственные награды. Вы удостоены их за отвагу, ратные подвиги и безупречную службу Отечеству, за верность воинскому долгу, родной стране, своему народу", - отметил Путин.