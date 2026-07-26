Стало известно, почему армия США намеренно пропускала удары Ирана по своим базам

Американские военные намеренно сбивают не все иранские ракеты и БПЛА, позволяя некоторым достигать целей. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на анонимные источники.

Телеканал ссылается на двух высокопоставленных чиновников в администрации США.

«Американское военное командование выбирает, какие именно иранские ракеты и начиненные взрывчаткой БПЛА перехватывать. Некоторые атаки пропускаются», — рассказали источники.

Они объяснили, что это позволяет экономить снаряды, предназначенные для перехвата ракет. Один американский снаряд-перехватчик может стоить несколько миллионов долларов, а запасы оружия в зоне конфликта неумолимо истощаются.

Так, командование не тратит перехватчики, если иранский снаряд не угрожает личному составу, критическим объектам или союзникам. В частности, военные США не перехватывали иранские дроны и ракеты, бьющие по базам, если на них не было солдат.

По словам источников, армия США действует так с первых дней войны, невзирая на имеющийся риск.

В июле Пентагон оценил стоимость войны с Ираном в 37 млрд долларов. Некоторые аналитики считают, что в реальности сумма намного больше.