Пост Драпатого об аудите в ВСУ назвали фейком

Экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко опроверг информацию о том, что новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый публиковал сообщение об аудите в украинской армии.

По словам Стерненко, у Драпатого нет страницы в соцсети X, с которой якобы было опубликовано заявление. Он заявил, что распространяемая информация не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что Драпатый объявил о начале аудита в ВСУ. Утверждалось, что проверка должна показать реальное состояние дел в воинских частях, а командование намерено выявлять нарушения и привлекать к ответственности тех, кто злоупотребляет своим положением.

Также ранее появлялись сообщения о возможных разногласиях между Драпатым и бывшим главкомом ВСУ Александром Сырским. В СМИ предполагалось, что одной из задач нового руководства армии может стать изменение командного состава, однако официальных подтверждений этим данным не поступало.