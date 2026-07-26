Ким Чен Ын выступил с радикальным поручением

Лидер КНДР Ким Чен Ын готовится к тому, чтобы «радикально» укрепить возможности Северной Кореи в области военной разведки и сбора информации, пишет обозреватель Дасл Юн в статье для американской газеты The Wall Street Journal.

По ее словам, политику играет на руку то, что аналитики западных разведок пренебрежительно относятся к Северной Корее, недооценивают возможности республики.

Автор статьи пояснила, что Ким Чен Ын желает наладить работу разведки, добиться значительного повышения эффективности ее работы.

Вместе с тем, уточнила Юн, у республики относительно мало дипмиссий в других странах, нет мощной сети шпионов, нет возможности создать свою сеть спутников.

«Северная Корея не связана международными этическими нормами, поэтому её деятельность будет расширяться за счёт хакерских атак и кражи информации», — процитировала автор статьи слова Чун Ин-бума, генерала южнокорейской армии в отставке.

Кроме того, Пхеньян активно сотрудничает с Россией и Китаем, обменивается опытом, получает технологии за помощь в других сферах, разъяснила обозреватель.