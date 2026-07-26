Иран назвал сумму потерь США за 2 недели боевых действий

Иранские беспилотники и ракеты за последние две недели нанесли значительный ущерб американским базам на Ближнем Востоке, рассказал представитель КСИР Хосейн Мохеби. Об этом пишет Tasnim в Telegram-канале.

Журналисты отметили, что представитель корпуса не назвал точную цифру ущерба, но представил список потерь США.

Среди заявленного оборудования — 4 комплекса ПВО «Патриот», 6 радаров «Патриот», 2 истребителя F-15, 1 самолёт P-8, 1 C-17, 8 самолётов-заправщиков, 17 беспилотников, 17 складов боеприпасов, 6 ракетных хранилищ и десятки командных, радиолокационных и логистических центров.

Авторы статьи отметили, что проанализировали перечень, подсчитали примерную стоимость ущерба — она составила $20,6 млрд. Они добавили, что при подсчете ориентировались на оборонные контракты и бюджетные документы Пентагона.

Согласно анализу, наибольшая доля ущерба приходится на системы ПВО и радиолокационные системы — около $7,5 млрд.

Логистика, склады и инфраструктура — $6,8 млрд, самолёты, беспилотники различных типов и вертолёты — $3,5 млрд, командные и коммуникационные центры — $2,8 млрд.

В КСИР напомнили, что первые семь недель войны обошлись США в $100 млрд. В сумму вошли логистика, содержание группировки, ремонт баз и техники.

Ранее старший коммерческий репортёр CNN Дэвид Голдман сообщил, что рост цен на бензин в среднем добавил $305 к ежемесячным расходам американцев, а рост цен на дизельное топливо — $253. Кроме того, добавил он, продуктовая корзина в целом подорожала на $240.