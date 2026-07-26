ВС РФ выбили ключевые военные заводы Украины

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированные удары по ключевым объектам военной промышленности, логистическим узлам и местам хранения вооружения противника, сообщило Министерство обороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам», — заявили в ведомстве.

Удары также пришлись на цеха, где собирались дальнобойные беспилотники.

Кроме того, российские военные уничтожили объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, которые использовались для снабжения украинских формирований.

Поражение получили и пункты временной дислокации противника. Всего удары зафиксированы в ста сорока шести районах.

Напомним, ранее Владимир Зеленский в своем аккаунте в Telegram заявил о колоссальных масштабах недавних обстрелов и потребовал от западных партнеров срочной поставки систем противовоздушной обороны.