Минобороны выпустило заявление после атаки более 1000 дронов ВСУ на Россию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили в сторону России более 1000 дронов. Об этом говорится в заявлении, которое выпустило Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 1060 украинских дронов и восемь управляемых авиабомб.

Все дроны относились к самолетному типу, указали в Минобороны.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Так, подразделениям группировки войск «Центр» удалось установить контроль в селе Шевченко.