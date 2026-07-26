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Иран пригрозил расширить географию конфликта в случае одного решения США

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Иран расширит географию текущего конфликта с США в случае если Вашингтон решит продолжить боевые действия.

Иран пригрозил расширить географию конфликта в случае одного решения США
© Лента.Ru

Об этом заявил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия, слова которого приводит канал SNN.

«Если американцы снова поведутся на ложь сионистов или пойдут по их пути и настоят на продолжении войны, в особенности воздушных атак, география [конфликта] станет еще больше, чем ранее», — пригрозил Акраминия.

Помимо этого, он пообещал применить новые стратегии, которые способны решительно повлиять на ход и итоги конфликта.

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Иран после конфликта с США хочет восстановить доверительные отношения с соседями по региону, пострадавшими от боевых действий в этом году. В частности, дипломат указал, что действия Тегерана в боевых действиях с Вашингтоном носят оборонительный характер и не направлены против третьих стран.