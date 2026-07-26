Более 30 мобилизованных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпенсионного возраста скончались в июле от небоевых потерь на полигоне в лесном массиве около села Казанское в Сумской области.

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Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщили в силовых структурах.

— Неофициальной причиной смерти стали издевательства над мобилизованными инструкторами из числа мотивированных националистов, — пишет РИА НовостиРИА Новости.

16 июля в СМИ появилась информация, что пропавшего без вести в районе города Доброполья в Донецкой Народной Республике оператора дронов ВСУ Марьяна Пенкальского обнаружили спустя 1,5 месяца в нескольких километрах от места базирования подразделения без головы и внутренних органов.

До этого украинские военные расстреляли своего раненого бойца под Красным Лиманом в ДНР, отказавшись его эвакуировать.

Также командование украинских войск не позволяет военным сдаваться в плен и открывает по ним огонь. Таким образом украинские бойцы убили сослуживца в ДНР. Это произошло во время освобождения населенного пункта Поддубное.