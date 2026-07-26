Иран набросился на Украину с обвинениями

Тегеран обвиняет Киев в смертельной атаке на иранское судно в Каспийском море. Со своей стороны, Зеленский заявил, что Иран использует российские спутниковые снимки для наведения ударов на Ближнем Востоке.

Министерство иностранных дел Ирана в субботу осудило нападение Украины на иранское торговое судно в Каспийском море, в результате которой погиб один моряк и ещё один получил ранения. Тегеран назвал произошедшее актом агрессии и заявил, что будет защищать свои национальные интересы и безопасность, передает The Guardian.

По сообщениям иранских государственных СМИ, временный поверенный в делах Украины в Иране был вызван на ковер в министерство иностранных дел Исламской Республики.

МИД Ирана решительно осудил нападение Украины на иранское торговое судно в Каспийском море утром в субботу, 25 июля.

Эта атака, говорится в публикации в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства, является нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН и “актом агрессии, который может еще больше разжечь пламя войны”.

"Иран не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности, в соответствии с принципами и основополагающими нормами международного права, в особенности принципа законной самообороны", – заявили в МИД Исламской Республики.

Как пишет The Guardian, Киев, уверяя, что ему приходилось бороться с беспилотниками иранского производства, которые использует Россия, стал предлагать свои услуги по перехвату дронов странам Ближнего Востока, подвергшимся атакам со стороны Ирана.

Иран и Россия — две из пяти стран, омываемых водами Каспийского моря, напоминает The Guardian. Россия держит там мощные военно-морские силы, что делает этот внутренний водоём платформой для проецирования силы на большие расстояния и важным стратегическим связующим звеном с Ираном.

Заявление Тегерана о нападение Украины на иранское судно совпало с утверждениями Владимира Зеленского о том, что Россия передаёт Ирану данные спутниковой разведки на Ближнем Востоке, чтобы тот мог наводить удары в регионе. В субботу Зеленский сообщил в соцсети X, что Украина «добилась очень высоких результатов, нанеся дальние удары по Каспийскому морю, в том числе по судам, которые использовались для перевозки военных грузов с участием Ирана».

Характерно, что все это проделывается на фоне поездки Зеленского в США. В ходе своих гастролей он явно надеется завоевать симпатии в Белом доме, выступая в роли союзника Соединенных Штатов в агрессии против Ирана.