Пострадавшего в горах Таджикистана туриста из РФ доставили в Лахшский район

ДУШАНБЕ, 26 июля. /ТАСС/. Вертолет авиакомпании Таджикистана Shohin Airlines доставил с туристической базы на Памире россиянина Игоря Байера, пострадавшего во время спуска с горы, в Лахшский район республики. Об этом ТАСС сообщил дежурный Центра управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики.

"Вертолет авиакомпании Таджикистана Shohin Airlines забрал с "Поляны Москвина" российского туриста Игоря Байера и в 08:20 местного времени (06:20 мск - прим. ТАСС) доставил его в Лахшский район Таджикистана, где находится вертолетная площадка", - сообщил собеседник.

По его словам, оттуда турист будет перенаправлен на автомобиле в Душанбе. Дежурный отметил, что здоровье Байера хорошее, с ним беседовал спасатель, направившийся этим вертолетом.