ВС РФ уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении

Министерство обороны России сообщило, что военнослужащие Западной группировки войск с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов поразили бронетехнику и живую силу украинских формирований на краснолиманском направлении.

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В Минобороны указали, что операторы FPV-дронов из состава 25-й общевойсковой армии продолжают уничтожать технику и личный состав противника, который пытается проводить ротацию и подвозить материальные средства на позиции в районе Красного Лимана.

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Как отметили в ведомстве, действия операторов ослабляют врага и способствуют продвижению штурмовых подразделений на данном участке фронта.

Ранее сообщалось, что столица Украины попала под массированный ракетный удар.