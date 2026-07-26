Стало известно число погибших от атак ВСУ детей в Запорожье с начала СВО

Из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации погиб 21 ребенок. Как уточнила уполномоченный по правам ребенка в региона Юлия Сажаева в беседе с ТАСС, четверо из них стали жертвами удара по турбазам в Кирилловке.

Как отметила Сажаева, в регионе готовились ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе. Тогда говорилось о гибели 17 детей с начала СВО.

«Но трагедия в Кирилловке, этот бесчеловечный теракт, усугубила эту страшную статистику, она унесла жизни еще четверых наших детей», — добавила она.

В Запорожской области назвали удар по Кирилловке частью плана Запада

Ранее Следственный комитет России обнародовал видео с последствиями атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области. В размещенном ролике можно увидеть, что в результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура.