Британия планирует присоединиться к банку обороны НАТО

Газета Sun со ссылкой на источники сообщила, что британское правительство рассматривает возможность присоединения к Банку обороны, безопасности и устойчивости (DSRB) в рамках поиска средств на увеличение оборонного бюджета.

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Новый министр финансов Джон Хили заявил, что рост расходов на ВПК станет его главным приоритетом, и власти намерены достичь целевых показателей. Премьер-министр Энди Бернем планирует увеличить оборонные расходы до 3,5 процента ВВП к 2035 году.

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Идея DSRB была предложена на саммите НАТО в 2025 году для привлечения 100 миллиардов фунтов стерлингов на кредитование правительств и оборонных предприятий стран альянса.

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