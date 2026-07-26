Военный эксперт заявил об отступлении ВСУ из харьковского Ивашкино

Вооруженные силы Украины (ВСУ), потеряв контроль над Ивашкино Харьковской области, отступают на вторую и третью линию обороны, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

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«Если говорить об Ивашкино, то здесь украинские боевики передислоцировались на вторую и третью линию обороны», — подчеркнул он.

Стало известно об отступлении ВСУ на невыгодные позиции в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над Захаровкой и Ивашкино Харьковской области 24 июля. Пункты были взяты подразделениями северной группировки войск.